Wagen vat vuur 11 april 2018

02u50 0

Op de Houtmarkt in Aalst is gisterenmiddag rond 16.45 uur een Seat in brand gevlogen. De bestuurder was met zijn gezin en zijn hond onderweg toen hij plots rook vanuit de motorkap zag komen. Hij zette zijn wagen meteen langs de kant van de weg en probeerde te blussen. Omstaanders schoten ook te hulp om de brand te helpen doven. De brandweer kwam ter plaatse, maar moest niet meer ingrijpen. Het voertuig liep aanzienlijke schade op en moest getakeld worden. Wat de brand aan de wagen veroorzaakt heeft, is niet bekend. Niemand raakte gewond.





(KBD)