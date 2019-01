Wagen vat vuur in Binnenstraat Koen Baten

22 januari 2019

11u35 0

Ondanks de koude temperaturen en de lichte sneeuw die op dit moment valt heeft een wagen deze ochtend vuur gevat in de Binnenstraat in Aalst. De brand ontstond iets voor 08.00 uur vanmorgen onder de motorkap van de wagen. Wat de oorzaak is van de brand is niet duidelijk. De Aalsterse brandweer werd onmiddellijk verwittigd en kon het vuur snel doven. De wagen is wel volledig vernield. De huizen in de straat liepen geen schade op. Er vielen geen gewonden. De straat was door de brand en de takelwerken wel even volledig afgesloten voor het verkeer, wat lichte hinder opleverde.