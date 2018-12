Wagen slipt tegen geparkeerd voertuig in Hofstade Koen Baten

13 december 2018

18u57 0

In de Kortenhoekstraat in Hofstade is een voertuig vanmorgen iets voor 07.00 uur tegen een geparkeerd voertuig gebotst na een kleine slippartij. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op, maar er raakte niemand gewond. De straat is een zeer smalle straat waar regelmatig te snel gereden wordt. Of de bestuurder ook hier te snel reed is niet duidelijk. Er was lichte verkeershinder.