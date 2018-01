Wagen slipt en knalt tegen betonblokken 02u43 0

Aan de oprit van de E40 richting Brussel verloor gisterenmorgen een bestuurder de controle over het stuur. De automobilist reed in Erembodegem de autostrade op toen het in de bocht plots mis ging en de wagen om een nog onbekende reden begon te slippen. Hij belandde tegen de betonblokken langsheen de weg. De wagen liep lichte schade op, maar de man zelf raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De wagen kon kort na het ongeval worden getakeld. De hulpdiensten kwamen ook ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.





(KBD)