Wagen botst tegen vrachtwagen 29 maart 2018

02u49 0

Een bestuurder op de Kammenkouterstraat in Meldert is gisterenmiddag tegen een vrachtwagen gereden met zijn Citroën. De omstandigheden van het ongeval zijn niet duidelijk. De schade aan de personenwagen was zwaar. Als bij wonder raakte de bestuurder niet gewond bij de aanrijding. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken, maar de hinder bleef beperkt. (KBD)