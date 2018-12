Wagen belandt op zijn zij in Rijgerstraat Koen Baten

30 december 2018

11u35

In de Rijgerstraat in Moorsel is zondagochtend een wagen op zijn zijkant terechtgekomen. De lichte bestelwagen reed in de richting van Aalst. Hoe het ongeval kon gebeuren is op dit moment nog onduidelijk, maar vermoedelijk verloor de bestuurder de controle over het stuur. De straat was even afgesloten voor het verkeer. Het is niet duidelijk of de automobilist gewond raakte bij het ongeval.