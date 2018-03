Wagen bekrast op parking ziekenhuis 07 maart 2018

Op de parking van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst werd maandag in de late namiddag een wagen bekrast. De vrouw merkte de krassen op toen ze het ziekenhuis verliet. Het gaat om een groene Peugeot Partner. Het slachtoffer verwittigde hierna meteen de politie en diende een klacht in tegen onbekenden. Het is niet duidelijk of er nog meer wagens bekrast werden op de parking van het ziekenhuis. De vrouw is ook op zoek naar getuigen die de mogelijke dader of daders heeft gezien. Wie meer weet kan dat melden bij de politie van Aalst. (KBD)