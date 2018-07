Waarom mag de stad de planten sproeien terwijl het verboden is? Rutger Lievens

24 juli 2018

12u04 0 Aalst De stad Aalst blijft haar bomen en perkjes water geven, terwijl de particulier het gras van zijn gazon ziet bruiner worden. Hoe komt dat?

Bart Backaert, hoofd van de groendienst legt het uit. "Elke ochtend starten we met water uit de Spiegelvijver te pompen. Dat is geen leidingwater maar grondwater en in het stadspark is er daarvan nog genoeg. Het waterpeil van de Spiegelvijver is een 20-tal centimeter gezakt, maar dat is niet onrustwekkend veel."

Volgens Backaert is het wel degelijk nodig om sommige bomen en planten te blijven sproeien. "De jonge bomen die moet je in hun eerste groeijaar blijven water geven, anders gaan ze gewoonweg dood. Elke dag pompen we twee à drie keer een tankwagen van 5.000 liter vol. Elke jonge boom in Aalst krijgt elke week één keer water", zegt Bart.

Soms lukt het niet, zoals aan Utopia waar enkele eiken het begeven onder de hitte. "De meer mediterrane soorten zoals de steeneik of platanen doen het super. De stad is een hitte-eiland dus planten die houden van warmte floreren nu."

Oudere bomen worden niet gesproeid. "Je ziet wel dat de bladeren verdorren en misschien vallen ze wel af. Dan gaan ze in een soort van herfstmodus. Als het begint te regenen herstelt zich dat wel."

Door bomen water te geven, gaat er volgens Bart niets verloren. "Het water blijft in het ecosysteem. Gazon gieten daarentegen, dat is bijna misdadig. Dat is water verspillen."