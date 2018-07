Waardevol Aalsters erfgoed dreigt verloren te gaan In de kapel van het rusthuis Sint-Job in Aalst, dat binnenkort wordt afgebroken, zijn verschillende glasramen teruggevonden. "Uniek Aalsters erfgoed dat absoluut niet verloren mag gaan", volgens Joris Bouve van de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK). De glasramen hebben nog geen nieuwe bestemming gekregen. Redactie

29 juli 2018

De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK) maakt zich grote zorgen. In de kapel van het af te breken gedeelte van het rusthuis Sint-Job dreigt een uniek stukje Aalsters erfgoed verloren te gaan. "Via een oud-lid van onze vereniging hoorden wij over de glasramen in de kapel", zegt Joris Bouve, voorzitter van de VVAK. "Wij stelden de vraag aan de stad Aalst wat er met de ramen zal gebeuren wanneer de kapel wordt afgebroken maar voorlopig heeft de stad nog geen nieuwe bestemming voor deze prachtige glasramen."

Het gaat om een tiental glasramen van 90 centimeter breed en meer dan 2 meter lang, vermoedelijk uit de vorige eeuw. "Alle informatie over de glasramen is welkom, wij konden nog niet achterhalen wie deze glasramen heeft ontworpen en hoelang ze er al staan."