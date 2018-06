Waar is dat voetbalfeestje? 15 juni 2018

Geraardsbergen

: M&V Sportevents en Gimisports Belgium slaan ook hier weer de handen in elkaar en bouwen een fandorp op de Markt. Uiteraard is het fandorp gratis. Drinks en food zijn er te verkrijgen aan democratische prijzen. De gadgets krijg je gratis bij aankoop van een drankkaart. Na elke wedstrijd is er een afterparty.





Sint-Lievens-Houtem

: Overdekt en toch in openlucht de wedstrijden van de Rode Duivels volgen op groot scherm kan bij Road 2 the Final onder de markthal op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem. Voor de tweede wedstrijd wisten de organisatoren Tom Waes te strikken voor een optreden.





Denderleeuw

: De gemeente Denderleeuw en de Vriendenkring Brandweerpost Denderleeuw zenden de wedstrijden van de Rode Duivels live op groot scherm uit in zaal Den Breughel op het Dorp. De zaal wordt ingericht als WK-arena.





Ninove

: Café De Wettel in de Stationsstraat zendt alle wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal uit op een nieuw groot scherm van 15 vierkante meter in de zaal van het café. Een zittribune zorgt ervoor dat iedereen de match goed kan volgen.





Erpe-Mere

: In groep de Belgen aanmoedigen kan in de Sint-Annazaal in Bambrugge.





Lede

: GC De Volskring wordt door zaalvoetbalclub Lazio Lede opnieuw omgebouwd tot Café Diabolo.





Aalst

: Op de parking in de Schoolstraat in Nieuwerkerken kan je de wedstrijden volgen op een groot scherm dankzij het Feestcomité, toegang is gratis. Wie liever overdekt zit in een tribune, kan naar het Forum van Okapi Aalstar waar eveneens alle wedstrijden zullen worden uitgezonden.





