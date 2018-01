Vzw Bea koopt drie elektrische wagens 19 januari 2018

De raad van bestuur van vzw Bea, het stedelijk energiebedrijf uit Aalst, gaf haar akkoord om drie elektrische wagens aan te kopen. "Wij organiseerden onlangs een groepsaankoop rond E-wagens en hebben hier zelf op ingetekend", zegt voorzitter Ann Van de Steen (SD&P). "Op deze manier konden we onze eigen nieuwe Renault Zoé bestellen. Wij hadden en gesprek met de concessionaris en die was onmiddellijk gewonnen voor ons project. De concessionaris werd zelfs bereid gevonden om ons project te sponsoren en bood ons nog twee E-directiewagens (Renault Fluence ZE) aan. De raad van bestuur van vzw Bea ging hier graag op in en besloot dan maar om drie wagens aan te kopen en deze ter beschikking te stellen van de stad Aalst. De drie E-wagens zullen in de plaats komen van drie oudere en vervuilende voertuigen die uit de stedelijke vloot zullen geweerd worden", zegt ze. (RLA)