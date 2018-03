Vzw Bea investeert in duurzame projecten 03 maart 2018

Vzw Bea besloot om te investeren in lokale duurzame projecten. "Zo schreef de vzw 3.000 euro over op het crowdfundingsproject van vzw Kroffel. Zij zullen de middelen gebruiken voor duurzame technieken in hun jeugdverblijfscenter", zegt Ann Van de Steen (SD&P), schepen en voorzitster van vzw Bea. "Vervolgens kocht vzw Bea ook voor 3.000 euro aandelen van de coöperatieve Denderstroom. Denderstroom investeert ook in lokale en duurzame technieken, die via de coöperatieve aanpak betaalbaar worden gemaakt. Wij gebruiken middelen van de Klimaatprijs die vzw Bea enige tijd geleden won voor het dakisolatieproject. Wij zullen op termijn ook onze investering kunnen recupereren en er zelfs een kleine return van krijgen, waardoor wij overtuigd zijn van de efficiëntie en het belang van onze investeringen." (RLA)