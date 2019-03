Vzw Bea en stad Aalst organiseren nieuwe groepsaankoop zonnepanelen Rutger Lievens

11 maart 2019

17u06 0 Aalst Er komt een nieuwe groepsaankoop zonnepanelen georganiseerd door vzw Bea en stad Aalst. Het is al de vijfde keer dat vzw Bea zo een groepsaankoop organiseert.

“Zonnepanelen waren nooit goedkoper dan nu. Voor 4 500 euro heeft u een kwalitatieve installatie die uw volledig jaarlijks elektriciteitsverbruik voor de volgende 30 jaar dekt. Zonnepanelen verdienen zich vandaag terug in 5 à 6 jaar. Goed voor het klimaat én voor uw portemonnee dus”, aldus vzw Bea.

Schepen van Energie Katrien Beulens (CD&V) zegt dat deze actie kadert in het klimaatplan. “Vzw Bea organiseert voor de vijfde maal een groepsaankoop zonnepanelen voor alle inwoners van Aalst en omstreken. Het project kadert in het Aalsters klimaatactieplan en helpt ons om de energiefactuur beheersbaar te houden”, zegt schepen Beulens. “Uniek in dit aanbod is dat de omvormer van de installatie batterij-compatibel is. Dat wil zeggen dat u zonder bijkomende kosten later uw installatie ook kan uitbreiden met batterij-opslag. We willen hiermee al anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, aldus de bevoegde schepen. Op ons grondgebied, zien we dat slechts 4 % van de geschikte daken reeds voorzien is van zonnepanelen. Dit betekent dat er nog heel wat mogelijkheden zijn om hier extra op in te zetten. Met deze actie willen we zelf een betrouwbare, kwalitatieve en vooral betaalbare installatie aanbieden”, besluit schepen Beulens.

Wie inschrijft voor 31 maart 2019 krijgt de garantie dat de zonnepanelen nog vóór 1 juli 2019 worden geplaatst.

Meer inlichtingen en vrijblijvend inschrijven kan via www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen of kom naar de infosessies op :

· 19/03/19 om 19.30 uur : administratief centrum Aalst, Werfplein 9, Aalst

· 20/03/19 om 19.30 uur : Zero Emission Solutions, Moorselbaan 391, Aalst

· 27/03/19 om 19.30 uur : Zero Emission Solutions, Moorselbaan 391, Aalst

· 03/04/19 om 19.30 uur : administratief centrum Aalst, Werfplein 9, Aalst