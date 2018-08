VVAK wil glasramen woonzorgcentrum Sint-Job behouden Rutger Lievens

16 augustus 2018

09u00 1 Aalst De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon, VVAK, ijvert voor behoud glasramen van het af te breken woonzorgcentrum Sint-Job. Het woonzorgcentrum wordt binnen afzienbare tijd afgebroken, VVAK hoopt dat de glasramen in de kapel kunnen bewaard blijven.

"Enige tijd geleden werd de aandacht van onze vereniging gevestigd op het bestaan van een groot aantal unieke glasramen in de kapel van het rust- en verzorgingstehuis Sint-Job aan de Marktweg in Aalst", zegt het VVAK. "Zoals bekend zal het bestaand rusthuis, dat dateert van 1966 en ontworpen werd door de Aalsterse architect Ben Blanckaert, weldra afgebroken worden en verhuizen de bewoners naar het nieuw aanpalend woonzorgcentrum."

Gasthuiszusters

In de kapel werden indertijd op initiatief van de Gasthuiszusters-Augustinessen dertien moderne zeer kleurrijke glasramen met een breedte van 95 cm en een hoogte van 2,80 meter aangebracht. "Daarvan zijn er enkele ondertussen spijtig genoeg licht beschadigd. Alle glasramen dreigen echter samen met de afbraak van het rusthuis definitief te verdwijnen", vreest het VVAK.

"Na enig opzoekingswerk hebben wij ontdekt dat de glasramen en de keramieke kruisweg ontworpen werden door de Aalsterse glazenier Theo Meersman, die een atelier had in de Steenstraat", klinkt het. "Deze kunstenaar is nog tamelijk onbekend in eigen stad, alhoewel hij (samen met Marc De Bruyn) betrokken was bij de realisatie van de glasramen van de Werfkapel en ook ingestaan heeft voor glasramen in de pastorie van de Sint-Annaparochie."

"Soms samen met zijn broer Achiel heeft hij eveneens gewerkt aan glasramen in kerken en kapellen in Bambrugge, Beveren, Denderleeuw, Ganshoren, Haaltert, Hoboken, Kluisbergen, Lanaken, Leuven, Poperinge, Zele, Zottegem, enz"

De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon is van oordeel dat de bestaande glasramen behouden dienen te blijven als uniek Aalsters erfgoed. "Eén van onze voorstellen is deze glasramen te incorporeren in het toekomstig park, dat gerealiseerd zal worden op de terreinen van het huidig Sint-Jobtehuis."

Smeyers: "Lijkt onmogelijk"

Het stads- en OCMW-bestuur heeft voorlopig nog geen beslissing getroffen in verband met deze glasramen. "Als liefhebber van oude bouwstijlen en erfgoed, vind ik dit uiteraard een heel goed voorstel van hen. Ze nemen hun rol terdege op", zegt OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA). "We hebben hun vraag al een tijdje geleden gekregen. Het leek in het begin onmogelijk om de glasramen te recupereren, omdat ze niet in één grote kader versmolten werden. Ieder glasplaatje zou dus afzonderlijk moeten gerecupereerd worden."