VVAK wil geen afbraak van deel Pupillen 11 juli 2018

02u35 0 Aalst De Vereniging Voor Aalsters Kultuurschoon verzet zich tegen een mogelijke afbraak van de voorgevel van De Pupillen aan de Graanmarkt.

Bij de opmaak van een masterplan voor de toekomst van het vroegere stadhuis en De Pupillen wordt er door de ontwerpers gedacht aan een afbraak van De Pupillen aan de kant van de Graanmarkt om zo de binnenplaats van De Pupillen te kunnen verbinden met het groene plein.





"Wij zijn er ons van bewust dat het hier nog niet over concrete bouwplannen gaat, maar toch zal onze vereniging een aantal bedenkingen overmaken aan het stadsbestuur", zegt Ilse Top van VVAK.





Brief aan stad

De vereniging zal een brief sturen naar het stadsbestuur. "Vooral de afbraak van de gebouwen aan de zijde van de Graanmarkt, een deel dateert uit de 17e eeuw, baart ons zorgen. Deze gebouwen zijn officieel bouwkundig erfgoed sinds 14 september 2009, maar helaas nog niet beschermd. Ook zou het openbreken van deze ruimte alle charme weghalen van de omsloten binnenplaats, zeker indien de drukke verkeerssituatie in Zwarte Zustersstraat ongewijzigd blijft."





Schepen van Stadsvernieuwing Ann Van De Steen (Lijst A) zegt dat het volgende stadsbestuur zal moeten oordelen over de toekomst van De Pupillen. "Ik ben het idee genegen om zoveel mogelijk te bewaren, er is al veel afgebroken in het verleden. Er zal moeten bekeken worden welke gebouwen waardevol genoeg zijn", zegt Van De Steen (Lijst A). (RLA)