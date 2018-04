VVAK vraagt restauratie opschriften 'De Zwerte Maan' 06 april 2018

02u34 0 Aalst De stad Aalst bekijkt of ze de opschriften op het standbeeld van Dirk Martens op de Grote Markt kan laten restaureren. De opschriften staan op de sokkel van het beeld.

Dirk Martens (1446-1534) was een Aalsters humanist en drukker die de eerste gedrukte Griekse tekst drukte in de Lage Landen. In 1856 kreeg hij een standbeeld op de Grote Markt . "Bij de voorbereiding van een nieuwe activiteit hadden we opgemerkt dat de opschriften niet of nog nauwelijks leesbaar zijn. Het standbeeld, beter bekend als 'De Zwerte Maan', is toch het beroemdste standbeeld van Aalst. Door zijn centrale ligging is het ook de plaats waar heel wat bezoekers, toeristen en gidsen hun rondgang door onze stad starten. Twee dagen na onze vraag kregen we een antwoord van het kabinet van schepen Van Overmeire dat de problematiek zo snel mogelijk ging besproken worden bij de staf 'Onroerend erfgoed'. De VVAK kijkt met belangstelling uit naar het resultaat van onze actie", aldus de erfgoedvereniging.





Schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) bekijkt de zaak. "VVAK heeft me inderdaad die opmerking geformuleerd. Ik heb opdracht gegeven om te bekijken hoe en wanneer we het standbeeld kunnen aanpakken. Ik denk dat de tekst inderdaad mag opgefrist worden, maar dit soort werk moet vanzelfsprekend door ervaren mensen gebeuren", zegt hij. (RLA)