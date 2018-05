VVAK voor behoud historisch pand Albert Liènartstraat 16 mei 2018

Aalst Het VVAK pleit voor het behoud van een historisch pand in de Albert Liènartstraat.

"Op dit ogenblik wordt er opnieuw een belangrijk historisch huis te koop aangeboden gelegen in de Albert Liènartstraat in Aalst", zegt Luc Van Der Helst van VVAK. "Niet alleen het huis heeft een grote waarde als onderdeel van een uniek stadsgezicht maar bovendien bevindt zich achteraan een uniek koetshuis, dat naar onze mening zeker voor de toekomst zou dienen bewaard te worden."





Erfgoed-getuigen

"De noordrand van de Albert Liènartstraat staat in het basiswerk 'Bouwen door de Eeuwen Heen in Vlaanderen'vermeld als een homogene rij burgerhuizen uit de 19de eeuw, met een accent op de bel-étage, waar balkons en balustrades voorkomen en de vensters rijker versierd zijn. De straat vormt trouwens een onderdeel van de in die periode ontwikkelde wijk rond het toenmalig nieuw stationsgebouw van Aalst. Spijtig genoeg verdwenen reeds heel wat erfgoed-getuigen uit deze periode, vooral in de Stationsstraat", zegt VVAK. (RLA)