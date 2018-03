Vrouwen mogen gratis binnen op Eendracht 08 maart 2018

Eendracht Aalst organiseert dit weekend een Vrouwendag. "De vrouwen mogen zondag gratis binnen voor de topper tegen Knokke", zegt voetbalclub Eendracht Aalst. "Er komt in de zittribune een vrouwenvak, vak F, dichtbij de zijlijn. Daar ontvangen ze allemaal een goodiebag. We doen een oproep aan de dames om toeters en bellen mee te brengen en er een sfeervol vrouwenvak van te maken", klinkt het. "Tijdens het wedstrijddiner, waarvoor men nog kan inschrijven tot vrijdagmiddag, is er een modedefilé met onder meer enkele van onze spelersvrouwen. Daarnaast is er in het clubrestaurant tussen 14 en 18 uur voor de dames een ruimte toegankelijk met een tiental standhouders. Wat dacht u van een kapsalon, een nagelstudio, een make-up artieste, een stand met accessoires en een wijn- en cavabar in een voetbalstadion? De eters krijgen de preview vanaf 12 uur. Na de wedstrijd is er nog een optreden."





Alle info is terug te vinden via de link: www.eendracht-aalst.be/nieuws/varia/item/4259-11-maart-vrouwendag-eendracht-aalst. Francesca Van Oudheusden, kapitein van de Eendracht Aalst Ladies, zal de wedstrijd op gang trappen. De dames nemen dus ook de aftrap over. (RLA)