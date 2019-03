Vrouwen Eendracht Aalst schenkt 11.250 euro aan Foundation Jana De Koker Rutger Lievens

25 maart 2019

19u05 0 Aalst Het benefietevent van vzw VEA heeft maar liefst 11.294,95 euro opgebracht ten voordele van Foundation Jana De Koker uit Aalst.

VEA staat voor Vrouwen Eendracht Aalst. “Foundation Jana De Koker is een jong fonds dat zich inzet voor alle patiënten van kinderziekenhuizen. Zij willen een betere levenskwaliteit en een aangenaam leefklimaat bieden aan kinderen tijdens hun verblijf”, zegt Vera Wauters van VEA. “De benefiet op zaterdagavond 16 februari was een enorm succes en daarom schenkt de vzw VEA een cheque van 11.249,95 euro. Via Juwelier Bosmans ontvingen de VEA’s een cheque van 750 euro die wij integraal doorgeven aan Foudation Jana De Koker. Deze twee cheques werden overhandigd tijdens de modedéfilé op Eendracht Aalst voor Vrouwendag.”