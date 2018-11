Vrouw riskeert geldboete en rijverbod nadat ze met auto in voetgangerszone rijdt Koen Baten

22 november 2018

Een vrouw uit Haaltert riskeert een geldboete van 1.800 euro en ene rijverbod van twee maanden + medische en psychologische proeven nadat ze vorig jaar met haar voertuig in de voetgangerszone van de Kattestraat aan het rijden was. V. negeerde nadien nog tal van verbodsborden en ook de sirenes van de politie werden niet beantwoord toen ze haar probeerden staande te houden. Uiteindelijk kon ze toch langs de kant gezet worden en bleek de vrouw onder invloed van alcohol. “Ik was met vriendinnen uit geweest na een moeilijke periode en heb daarna nog de wagen genomen, ik besef dat het dom was en zal de gevolgen dragen", aldus V. De vrouw kon de voetgangerszone betreden omdat de paaltjes op dat moment naar beneden waren en de beklaagde er de situatie niet kende. “Het was volledig de verkeerde beslissing, ik kende mijn baan daar ook totaal niet en merkte niet op dat ik in de voetgangerszone reed.” Gelukkig was het op dat moment niet druk in de straat en gebeurden er geen ongevallen. Politierechter Mireille Schreurs zal uitspraak doen in deze zaak op 13 december.