Vrouw met hond in zwembad kreeg geen GAS-boete Koen Baten

29 juli 2018

17u08 4

De café-uitbaatster uit Aalst die beweerde dat ze een GAS-boete kreeg voor haar hondje in een zwembad te steken terwijl er maatregelen waren voor het waterverbruik heeft geen GAS-boete gekregen. Dat bevestigt Aalsters burgemeester Christoph D'haese. "Dit is honderd procent fake news. De vrouw heeft absoluut geen GAS-boete gekregen blijkt uit rondvraag bij mijn politiediensten", aldus D'haese. "Uiteraard zijn er maatregelen genomen in verband met het waterverbruik, en onze politiediensten zien hier ook op toe en grijpen in wanneer het nodig is", klinkt het. In dit geval is er echter nooit een boete uitgeschreven, maar heeft de politie enkel gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. "Het is al zeker niet onze bedoeling om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven voor overtreders. Maar we moeten wel duidelijk communiceren en zeggen dat hier geen GAS-boete werd opgesteld", besluit D'haese.