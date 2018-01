Vrouw in kunstmatige coma na aanrijding 02u42 0 Aalst Bij de aanrijding op de Steenweg naar Oudegem donderdagavond in Gijzegem heeft het parket een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van het ongeval.

Een expert kwam langs om de nodige vaststellingen te doen. Het slachtoffer was een vrouw van 58 die in de wijk op de Mimosastraat woont en werd aangereden door de bestelwagen toen ze de straat wou oversteken.





De vrouw was toen juist afgestapt aan de bushalte. Volgens een getuige die het ongeval zag gebeuren was de bus nog niet helemaal vertrokken toen de vrouw de straat al over stak. Het slachtoffer wordt intussen in een kunstmatige coma gehouden. Ze zou een hersenletsel opgelopen hebben en ook haar twee benen en een heup gebroken hebben.





"Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder van de bestelwagen niet te snel reed", aldus Annelies Verstraeten van het parket. "Ook de ademanalyse van de man was safe en dus was er zeker geen sprake van alcohol. Het is nu wachten op het verdere verslag van de expert", klinkt het. (KBD)