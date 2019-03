Vrouw die verschillende aanrijdingen heeft staat terecht voor rechtbank Koen Baten

25 maart 2019

19u06 0 Aalst H.D. moest zich maandagmiddag verantwoorden in de rechtbank van Aalst nadat ze met haar auto tegen een gevel van een woning reed. Hierbij vernielde ze ook een Telenet-cabine.

De vrouw raakte in paniek en reed daarna een wandelpad op om uiteindelijk terecht te komen tegen een boom. “Mijn cliënt herinnert haar niets meer van het ongeval, mogelijk had ze geheugenverlies", aldus haar advocaat. “Ze was zeker niet dronken, want ze had niets gedronken die dag.” De beklaagde zelf kon zich niets meer herinneren. Het was toen een bijzonder moeilijke periode in haar leven. Politierechter Mireille Schreurs deed nog geen uitspraak in de zaak en wou de vrouw eerst enkele medische proeven laten ondergaan. De zaak wordt binnen een maand verder gevoerd in de rechtbank.