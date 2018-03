Vrouw belandt met wagen in gracht 15 maart 2018

02u45 0

Op de Geraardsbergsesteenweg gebeurde gisterenmiddag rond 14.45 uur een zwaar ongeval. Twee voertuigen kwamen er om een onduidelijke reden in aanrijding met elkaar. De bestuurster van een Nissan Micra verloor hierdoor de controle over haar stuur, draaide rond haar as en kwam op haar dak in de beek naast de steenweg terecht. De vrouw kon zelf niet meer uit haar wagen kruipen waardoor de brandweer ter plaatse moest komen. Ze werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis van Aalst. (KBD)