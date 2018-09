Vroegere kantoren van Tupperware gaan tegen de grond Rutger Lievens

05 september 2018

19u01 0 Aalst De voormalige kantoorgebouwen van Tupperware in Aalst gaan tegen de grond. Op die plek komt op termijn een woontoren van acht verdiepingen hoog met zicht op de Dender.

Aan de Pierre Corneliskaai in Aalst zijn de sloopwerken bezig van de vroegere Tupperware-gebouwen. Op de site die ondertussen is omgedoopt tot Pier Kornel wordt een nieuwe woonwijk gebouwd. In mei startte de bouw van 50 assistentiewoningen. "In oktober starten we met een nieuwe fase", zeggen Re-Vive en Matexi, de ontwikkelaars. "Op de hoek van de Pierre Corneliskaai en Zwarte Hoekbrug zal de nieuwe ontwikkeling plaatsvinden. Er komen 50 appartementen en 15 woningen met een collectieve binnentuin. In een latere fase zal er een gebouw met acht verdiepingen worden gezet, zoals voorzien is in het masterplan van De Kaaien."