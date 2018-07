Vroegere jeugddienst wordt creatieve hub In het gerenoveerde Huis De Bolle in Aalst kunnen jonge creatievelingen het komende jaar voor een kleine prijs een werkruimte, bureau of atelier huren. De bedoeling is om leegstand tegen te gaan én om jonge ondernemers een duwtje in de rug te geven. Redactie

31 juli 2018

Huis De Bolle in Aalst wordt voor het komende jaar ter beschikking gesteld van jonge ondernemers en creatievelingen. Voor een kleine prijs kunnen geïnteresseerden ruimtes huren in het net gerenoveerde pand om hun professionele activiteiten uit te voeren. "Wij mikken op creatievelingen, jonge ondernemers en artiesten. Zij krijgen in het Huis De Bolle de mogelijkheid om een pop-up-winkel te openen, een atelierruimte in te richten, een ambacht uit te oefenen of om een kantoor te organiseren", zegt Melissa Jacob van FMT, een bedrijf gespecialiseerd in het beheer van leegstaand vastgoed.

Jonge ondernemers een duwtje in de rug geven

"De eigenaar van het pand, Mentres NV in Erembodegem, kwam zelf naar ons toe. Wij mogen het gebouw gedurende minstens één jaar aanbieden aan jong talent. Dit is ongeveer de tijd die de eigenaar nodig heeft om alle vergunningen in orde te brengen voor het gebouw." Tegenover de lage huurprijs staat de tijdelijkheid van het huurcontract. "Maar we merken dat één jaar vaak de tijd is die jonge ondernemers nodig hebben om hun vleugels te spreiden en op de reguliere markt te kunnen huren."

Om leegstand tegen te gaan organiseert FMT projecten in verschillende steden waarbij jonge creatievelingen ondergebracht worden in inspirerende ruimtes, zoals het Huis De Bolle in Aalst. "Heel vaak vinden dan kruisbestuivingen plaats tussen de verschillende creatieve huurders", zegt Melissa Jacob. "TML organiseerde reeds succesvolle projecten in Antwerpen en Gent. Zo was er Het Havenhuis in Antwerpen, waar jonge marketeers en communicatie-startups samenzaten. In het Wonderbureau in Antwerpen werkten jonge designers en mensen uit de mode samen."

Laagdrempelig

"De voorwaarden zijn absoluut laagdrempelig. Ten eerste moeten geïnteresseerden ouder zijn dan 18 jaar. Ook vragen wij om de solvabiliteit van de onderneming of de vereniging aan te tonen voor het betalen van de huur. Als je hieraan voldoet kan je een aanvraagformulier invullen. In een laatste fase nodigen wij de potentiële huurders uit voor een gesprek en beslissen wij of de creatieveling past in het concept", zegt Melissa van FMT.