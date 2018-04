Vrijwilligers scannen 29.392 documenten in 07 april 2018

29.392 documenten hebben de vrijwilligers van het project 'Vele Handen' in Aalst ingescand. De stad Aalst vroeg bij het inscannen van bevolkingsregisters de hulp in van vrijwilligers en dat loonde dus. Het waren de bevolkingsregisters van Aalst en de deelgemeenten in de periode 1796 tot 1881 die de vrijwilligers hebben gedigitaliseerd. Dat gebeurde omdat bevolkingsregisters een belangrijke bron zijn van stamboomonderzoek, samen met de registers van burgerlijke stand. (RLA)