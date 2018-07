Vrijwilligers leggen 44ste bloementapijt op dorpsplein van Moorsel Rutger Lievens

25 juli 2018

15u29 2 Aalst Op woensdag voor De Pikkeling wordt het bloementapijt gelegd op het dorpsplein van Moorsel, en ook vandaag is dat niet anders.

"Het is een traditie die al bestaat vanaf 1974", zegt Paul Stockman, de man die elk jaar een nieuw bloementapijt ontwerpt. Dit jaar is het een ontwerp met heel felle kleuren en een waterpartij in het midden. "Dat is een gesloten systeem en we gebruiken ook niet zoveel water", zegt hij. "Een 15-tal vrijwilligers leggen 30.000 bloemen. Witte rozen en herbera's. Hier steekt drie dagen tijd in", zegt Stockman.