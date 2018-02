Vrijwilligers brengen trage wegen in kaart 27 februari 2018

De stad Aalst wil het tragewegennetwerk opwaarderen en is op zoek naar vrijwilligers uit Erembodegem om daarbij te helpen. Onder trage wegen verstaan we voor alle duidelijkheid veldpaden, bospaden, kerkwegels, dorpswegjes en dijkpaden waar vooral fietsers en voetgangers gebruik van maken. "Een eerste stap in het herstelplan is het inventariseren van alle trage wegen in Erembodegem. Een enorme onderneming, waarvoor graag een beroep wordt gedaan op het enthousiasme en streekkennis van de Erembodegemnaren", zegt de stad.





Tijdens de infoavond op 28 februari om 19.30 uur in de vergaderzaal van Sportcentrum Schotte kom je meer te weten. Alle geïnteresseerde padvinders krijgen de info en ondersteuning die ze nodig hebben om deze missie tot een goed einde te brengen. Je inschrijven is niet nodig. Meer info via Lies Vervaet, te bereiken via lies@rlsd.be of 052/33.89.14. (RLA)