Vriendenkring scheidsrechters viert 75-jarig bestaan 31 maart 2018

De vzw Also uit Aalst, Dendermonde en Ninove heeft haar 75ste verjaardag gevierd. "Also is een vereniging van en voor voetbalscheidsrechters. De vereniging organiseert ondermeer de rekrutering en opleiding van nieuwe scheidsrechters. Daarnaast proberen we deze hobby een sociaal aspect mee te geven door elke maand een vergadering of activiteit te organiseren. Onze 75 verjaardag hebben we gevierd met een feestelijk banket in feestzaal De Snip in Moorsel. Ook de Aalsterse burgemeester Christoph D'Haese, zelf ex-scheidsrechter, was aanwezig."





(RLA)