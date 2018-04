Vrees voor meer verkeer op Albrechtlaan AWV ONGERUST DOOR NAKENDE ONTWIKKELINGEN IN OMGEVING RUTGER LIEVENS

05 april 2018

Aalst Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de omvorming van de Florahallen naar een woonzorgwijk aan de Albrechtlaan stoot op bezwaren van Agentschap Wegen en Verkeer. Het AWV waarschuwt voor een verkeersinfarct door alle nieuwe ontwikkelingen. In dezelfde buurt komen ook een nieuw zwembad en een woonwijk aan de Immerzeeldreef.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de omvorming van de Florahallen naar een woonzorgwijk aan de Albrechtlaan is er nog altijd niet en dat komt voornamelijk doordat AWV zich vragen stelt rond de mobiliteit in de buurt als alles wat de stad er wil realiseren rondkomt. Tegen 2020 staat niet alleen een uitgebreid zwembad aan de Albrechtlaan, een paar straten verder wordt de komende jaren 'Immerzeel+' met 800 nieuwe woningen gerealiseerd. Tel daarbij het verkeer gegenereerd door de te ontwikkelen woonzorgwijk op de Flora-site en de auto's die van en naar het woonzorgcentrum Mijlbeek rijden.





"Het AWV is niet tegen de ontwikkelingen in de buurt. Het is heel goed dat die gebeuren en dat een site als de Flora - niet de mooiste kant van Aalst - een nieuwe invulling krijgt", zegt Peter De Backer van AWV. "Op mobiliteitsvlak betekent het wel dat het kruispunt aan de Colruyt nog zwaarder belast zal geraken. Onze bezorgdheid is dat alle ontwikkelingen op hetzelfde moment zullen plaatsvinden, want dan zal je een verkeersinfarct krijgen op de Albrechtlaan en zal alles stilstaan daar", waarschuwt AWV.





De bezorgdheid resulteert - voorlopig - in een negatief advies van het AWV voor de realisatie van een RUP dat de sloop van de Florahallen en de bouw van een nieuwe woonzorgwijk tot gevolg moet hebben. "Al waren de laatste gesprekken positief. Er zou een gefaseerde ontwikkeling moeten komen in de omgeving Albrechtlaan. De bekommernissen worden aangepakt en we gaan op zoek naar oplossingen met de stad", zegt AWV.





Toch prinsenverkiezing?

Als een positief advies van AWV uitblijft en het ruimtelijk uitvoeringsplan op zich laat wachten, zou dat betekenen dat de Flora eventueel kan blijven staan tot de volgende prinsenverkiezing in januari. De eigenaar, Patrick Koster, zit al sinds het burgemeesterschap van Anny De Maght te wachten om de site te ontwikkelen en vindt dat het genoeg is geweest. "Ik ga het been stijf houden, de Florahallen gaan weg. Deze maand is er een gesprek met burgemeester D'Haese. Misschien, als men mij op papier zet dat het ruimtelijk uitvoeringsplan eind dit jaar klaar is, wil ik de hallen nog tot de volgende prinsenverkiezing laten staan", zegt hij. Burgemeester D'Haese (N-VA) zegt dat het RUP er zo snel mogelijk moet komen. "Voor de prinsenverkiezing zijn er tijdelijke oplossingen mogelijk. Het is belangrijk voor de stad dat deze oude kankerplek wordt ontwikkeld. Het is mijn rol om te bemiddelen om de ontsluiting van de buurt veilig te stellen", zegt D'Haese.