Vredestraat wordt winterspeelstraat Rutger Lievens

11 december 2018

14u31 2 Aalst Het college van burgemeester en schepenen keurde maandag de speelstraataanvraag van de bewoners van de Vredestraat goed. Het gaat om de eerste aanvraag voor een speelstraat buiten de zomermaanden.

“Sinds mei dit jaar is er een nieuw reglement omtrent speelstraten”, zo verduidelijkt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). “Voorheen kon een speelstraat enkel aangevraagd worden tijdens de zomermaanden of op de buitenspeeldag, nu kan dit het hele jaar door. Eén van de voorwaarden is wel dat de hele buurt bevraagd wordt en dat minstens 75 procent van de buren instemt met de invoering, als het gaat om een speelstraat die langer dan twee weken zal duren.”

De Vredestraat zal vanaf Erembodegem-Dorp tot de kruising met de Wilgenstraat een speelstraat worden op woensdag, zaterdag en zondag en alle dagen van de kerstvakantie, vanaf woensdag 12 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019. Een speelstraat kan maximaal van 13 uur tot 20 uur duren.