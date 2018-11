Vredespaal in Esplanadestraat gesneuveld tijdens wegenwerken Rutger Lievens

18 november 2018

18u54 0 Aalst Er zijn beelden opgedoken van een kapotte Vredespaal, gesneuveld tijdens wegenwerken in de Esplanadestraat. De mensen van het Vredeshuis zijn naar de paal, een monument voor de vrede ingehuldigd in 1989, op zoek. “Er mag best wel wat beter zorg gedragen worden voor onze vredesmonumenten”, zeggen ze.

Echt een opvallend monument was de Vredespaal niet. Hij stond in de Esplanadestraat en bevatte de boodschap: ‘May Peace Prevail On Earth’. “De Vredespaal moet al enkele weken geleden afgebroken zijn. Via via hebben we foto’s teruggevonden van een gesneuvelde Vredespaal, afgebroken op de grond. Waar is de Vredespaal naartoe?”, vraagt Johan Heirman van het Vredeshuis in Aalst zich af. Bij de Vredesloop is de Vredespaal naast het Vredeplein en het Vredestapijt een van de monumenten waar lopers langs moeten.

“Er mag best wat beter zorg gedragen worden voor onze monumenten. De Vredespaal is onvindbaar, het Vredestapijt op de Grote Markt is in slechte staat, het monument voor de Onbekende Vrijwilliger aan de Varkensmarkt is er ook slecht aan toe”, zegt Johan Heirman. “Met het Vredeshuis hopen we dat Aalst meer inspanningen levert om dit op te knappen.”