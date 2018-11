Vredesboom staat voor nieuw stadhuis. “Wanneer restauratie Vredestapijt op Grote Markt?” Rutger Lievens

12 november 2018

12u19 0 Aalst Op zondag 11 november werd de Eerste Wereldoorlog herdacht met de aanplanting van een Vredesboom op het Werfplein. De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK) en het Vredeshuis waren erbij en pleiten nu voor de restauratie van en Vredestapijt dat op de Grote Markt ligt.

De VVAK en het Vredeshuis stuurden er een brief over naar het stadsbestuur van Aalst. “Wij hebben samen met u om 11 uur het einde van Eerste Wereldoorlog herdacht. Met de aanplanting van een Vredesboom neemt onze stad deel aan het project ‘Taking care of Flanders Fields’ en is zij een herkenbaar en wereldwijd vredessymbool rijker. Deze getuigenboom is meteen ook een mooie afsluiter van zes jaar inspanningen en initiatieven om de bevolking uit te nodigen stil te staan bij de verschrikking van ‘den Grooten Oorlog’ en bij de diepgewortelde hoop van ‘Nooit meer oorlog’”, aldus Joris Bouve van VVAK en Stefaan Van den Abbeele van Vredeshuis Aalst.

“In 1989 kreeg de Grote Markt een Vredestapijt naar een ontwerp van kunstenaar prof. dr. Hugo Heyrman. Het mozaïektapijt ligt in de richting van Mekka aan de voet van het Belfort waar kruisvaarders uit Aalst zijn vertrokken ter bestrijding van de islam. Het tapijt werd aangelegd in Venetiaans glasmozaïek door Marcel Arijs uit Hofstade”, klinkt het. “Vandaag is dit kunstwerk zodanig verwaarloosd dat een restauratie zich opdringt. Het Vredestapijt zou best 1 centimeter lager worden gelegd en voorzien van een glasplaat om nieuwe beschadiging door markt- en foorkramen te voorkomen. Gezien uw aandacht voor monumentenzorg, erfgoed, patrimonium en internationale samenwerking de voorbije jaren, zouden wij het ten zeerste op prijs stellen mocht u er een erezaak van maken om deze restauratie in de volgende legislatuur te realiseren.”

“In tijden dat de stad veel geld besteedt aan de plaatsing van nieuwe kunstwerken in het openbaar domein, durven wij volgend jaar rekenen op een positieve beslissing”, sluiten de initiatiefnemers hun brief af. Het is afwachten of de stad actie onderneemt.