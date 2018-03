Vrachtwagen verliest lading vet 14 maart 2018

Een vrachtwagen van een vetsmelterij is dinsdagnamiddag rond 15.30 uur een deel van zijn lading verloren aan het rondpunt op de Dendermondse Steenweg in Aalst. Het spoor van vet verplaatste zich over een traject van ongeveer een kilometer tot aan het rondpunt met de rode carnavalsneus. Het ladingverlies zorgde voor erg gladde wegen en daarom werd de hulp van de brandweer ingeroepen om het spoor te komen opruimen. Een bestuurder gleed door de gladde substantie even van de weg en botste. Het bleef gelukkig bij blikschade aan de wagen. Het verkeer werd tijdelijk aangemaand om voorzichtig te rijden. (KBD)