Vrachtwagen staat vast op dorpsplein van Erembodegem Rutger Lievens

23 januari 2019

08u07 0 Aalst Een vrachtwagen staat vast in de sneeuw op het dorpscentrum van Erembodegem. Een lange file in Erembodegem is het gevolg.

Een buurtbewoner postte rond 8 uur een foto van de vastgereden vrachtwagen in de Facebookgroep ‘Ge zetj van Erembodegem as ge...’ Je ziet er het besneeuwde wegdek en een vrachtwagen die de helling niet opgeraakt. “Om zes uur deze ochtend had er zich ook al een vrachtwagen vastgereden”, zegt een buurtbewoonster. “De auto’s staan al stil tot bovenaan de Hogeweg.”

De vrachtwagen werd bevrijd door enkele buurtbewoners en een schooltje die zout strooiden voor de wielen van de vrachtwagen. Even verderop in de straat had ook een lijnbus moeite met het dorp op te rijden door de besneeuwde wegen.