Vrachtwagen rijdt in op geparkeerde wagen op N45 Koen Baten

06 september 2018

Op de N45 in Erembodegem is een vrachtwagen vanochtend rond 05.00 uur ingereden op een geparkeerde wagen vlak voor de spoorwegbrug. De vrachtwagenbestuurder reed in de richting van Aalst toen hij vermoedelijk door een andere vrachtwagen licht de pas werd afgesneden. De chauffeur week hierdoor uit en knalde met 90 kilometer per uur op de personenwagen die geparkeerd stond op de expresweg. De wagen werd enkele meters vooruit geduwd door de klap. In het voertuig was op dat moment niemand aanwezig, maar de schade was aanzienlijk. Ook de vrachtwagen raakte zwaar beschadigd door de klap. Niemand raakte gewond. Een rijstrook op de N45 was wel een tijdlang afgesloten voor al het verkeer.