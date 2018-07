Vrachtwagen met slachtafval rijdt tegen brug op E40 Koen Baten

26 juli 2018

Op de E40 in Aalst is een vrachtwagen met slachtafval van varkens tegen de brug van de Churchillsteenweg gereden. Het ongeval gebeurde rond 18.15 uur nadat de laadklep achteraan de vrachtwagen zonder reden omhoog ging. De laadklep schuurde tegen de brug, maar de schade aan de brug bleef beperkt. Een zware bak viel wel van de vrachtwagen en beschadigde twee andere wagens die achter de vrachtwagen reden. Er belandde gelukkig geen slachtafval op de weg. De vrachtwagen kon echter niet meer verder omdat er honderd meter verder een nieuwe brug was. De laadklep moest dus eerst een deel naar beneden getrokken worden om terug te kunnen vertrekken. De brandweer kwam ter plaatse voor signalisatie en de laadklep weer recht te trekken. De rechterrijstrook was hierdoor urenlang afgesloten voor het verkeer wat voor heel wat file zorgde richting Brussel. Er vielen geen gewonden.