Voorzitter Jongsocialisten roept op om te ‘brossen voor de bossen’ Rutger Lievens

15 januari 2019

15u39 0 Aalst Michael Bal, de voorzitter van de Jongsocialisten van Aalst, roept jongeren op om donderdag te spijbelen voor het milieu. Met ‘Aalst gaat brossen voor de bossen’ roept hij jongeren op om actie te voeren in Brussel.

“Studeren voor de toekomst haalt weinig uit als er geen toekomst meer is”, zegt Michael Bal, jongerenvoorzitter van sp.a in Aalst. “Daarom roepen we alle studenten op om te brossen voor de bossen. We verzamelen om 9 uur aan het station van Aalst. De trein vertrekt om 9.48 uur richting Brussel.”