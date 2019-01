Voorwaardelijke straf na weerspannigheid om koude pizza’s Nele Dooms

Flavien M. (46) en Jocelyne M. (37) uit Liedekerke zijn door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel. Die kregen ze wegens weerspannigheid tegenover de politie in Aalst. Jocelyne werd op 26 september 2018 tegengehouden vlak voor ze de Pizza Hut wilde binnenwandelen, omdat ze tegen een geparkeerde wagen zou gereden hebben. De politie werd erbij gehaald en overstuur belde Jocelyne haar man Flavien op om ter plaatse te komen. Na de nodige vaststellingen wilden de twee Pizza Hut toch nog binnen gaan. Volgens hen was dat om nieuwe pizza’s te bestellen, omdat de eerder bestelde pizza’s om af te halen ondertussen koud waren geworden. De agenten waren echter overtuigd dat het was om in de zaak ruzie te gaan maken en wilden niet dat de twee de pizzazaak zouden betreden. Daarop liep de situatie volledig uit de hand. De twee werden agressief en weigerden naar de politiemannen te luisteren. Uiteindelijk waren vier agenten nodig om hen te overmeesteren. “Het koppel was bovendien niet alleen ter plaatse agressief, maar gebruikte ook geweld tijdens hun overbrenging naar het politiecommissariaat”, maakte de openbaar aanklager tijdens het proces duidelijk. “En van veel schuldinzicht is ook niets te merken”.