Voortaan wekelijkse ophaling van vuilniszakken in de zomermaanden? Rutger Lievens

11 december 2018

12u46 0 Aalst Hoeven bewoners van een appartement in Aalst en omstreken deze zomer hun gele vuilniszakken niet meer twee weken te bewaren op hun terras? Vanaf januari vervangt Open Vld’er Bart Van Den Neste de N-VA’er Maarten Blommaert als voorzitter van Ilva. Van Den Neste is al jaren voorstander van een wekelijkse ophaling van de stinkende gele zakken in de zomermaanden.

In de steden en gemeentes die aangesloten zijn bij afvalintercommunale Ilva komen de vuilnismannen om de twee weken langs om de gele vuilniszakken op te halen. In de winter geen probleem, maar als het heet wordt in de zomer levert dat een pak geurhinder op voor wie in een appartement woont en de zakken thuis moet bewaren. Om aan de geurhinder te ontsnappen droppen mensen soms hun zakken in een straat waar de vuilniswagen die week passeert of belanden de zakken als sluikstort in een veld.

“Genereert meer afval”

Een logische oplossing zou kunnen zijn: verhoog het aantal ophaalrondes. Toch is Maarten Blommaert (N-VA), de voorbije zes jaar voorzitter van Ilva, daar geen voorstander van. “Omdat het niet goed is voor het milieu als we meer ophaalrondes organiseren. Het is bewezen dat een wekelijkse ophaalronde meer restafval met zich meebrengt. Mensen sorteren minder goed bij een wekelijkse ophaalronde dan wanneer de vuilniswagen tweewekelijks langskomt. Terwijl we op dit moment bij Ilva een van de beste leerlingen van de klas zijn in Vlaanderen als het op sorteren aankomt”, zegt Blommaert. “We bewijzen het milieu er dus geen dienst mee.”

Het zou ook heel veel geld kosten om het te realiseren. “Voor Ilva is het financieel moeilijk haalbaar. Je zou extra vrachtwagens moeten aanschaffen en extra personeel moeten aannemen”, zegt Blommaert.

Al heeft hij er wel begrip voor dat het in de zomermaanden niet aangenaam is, met stinkende vuilniszakken thuis blijven zitten. “Aangenaam is het zeker niet. Daarom zijn we aan het bekijken of we op meerdere plaatsen in de stad ondergrondse containers voor restafval kunnen realiseren samen met de stad Aalst”, zegt Blommaert.

“Eerst draagvlak creëren”

Bart Van Den Neste (Open Vld) was de voorbije jaren een vurig voorstander van een wekelijkse afvalophaling in de zomer en wil dat nog altijd. “Uiteraard wil ik dat, anders had ik daar ook niet voor gepleit in de gemeenteraad”, zegt hij. “Maar ik ben niet van plan om daar nu grote uitspraken over te doen. Eerst zal ik een draagvlak moeten creëren bij de vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten. Financieel zal het ook moeten uitgeklaard worden en bij de directie en personeel zullen we partners moeten vinden”, zegt Van Den Neste.