Voormalig kandidaat-prins carnaval al bijna maand lang in gevangenis op verdenking van drugshandel Koen Baten Rutger Lievens

10 januari 2019

18u27 0 Aalst Gustaaf S., voormalig kandidaat-prins carnaval in Aalst, zit al bijna een maand in de cel door een drugsdossier. Op 12 december zou de man zijn opgepakt nadat een gigantische container met drugs voor zijn deur werd afgeleverd, met een straatwaarde van zo’n tientallen miljoenen euro. De familie van S. kan moeilijk geloven dat hij hiervoor verantwoordelijk is. “Volgens mij is hij er ingeluisd", aldus iemand dichtbij hem.

De gewezen kandidaat-prins carnaval was niet aan zijn proefstuk toe. In 2010 werd zijn kandidatuur om prins van Aalst te worden plots ingetrokken. Dat kwam omdat hij op toen geen blanco strafblad kon voorleggen en geen bewijs van goed gedrag en zeden had, terwijl dat nodig is om mee te mogen doen aan de prinsenverkiezing. De man zelf zou in het verleden ook al meermaals met drugs in aanraking zijn gekomen en zit nu opnieuw in slechte papieren door nieuwe drugsgerelateerde misdrijven. Sinds half december zit de man dan ook in de gevangenis, maar het nieuws raakte nu pas bekend.

Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bevestigt het nieuws, maar heeft verder geen info over het dossier. “De feiten waarvoor S. werd opgepakt, gaan inderdaad over drugs, maar ons lokaal korps heeft de arrestatie niet uitgevoerd. Dit gebeurde door de federale gerechtelijke politie van Antwerpen", aldus D’Haese. “Het parket van Antwerpen is ook bezig met het onderzoek, maar het klopt dat het gaat over een container die was gevuld met drugs”, klinkt het. In de container zou meer dan een ton drugs hebben gezeten, wat een straatwaarde heeft van zo’n tientallen miljoenen euro. Wat zijn rol is in deze zaak, is op dit moment nog altijd niet duidelijk.

Er ingeluisd

Volgens de entourage van S. werd hij er ingeluisd. “Ik ben ervan overtuigd dat hij er niets mee te maken heeft. De container zou op 7 december zijn toegekomen in de Antwerpse haven. Op 12 december verloor de politie de container even uit het oog”, aldus het familielid. “De chauffeur van de vrachtwagen werd bedreigd en plaatste de container bij ons op de oprit ter hoogte van de Bergstraat. Daarna kwam de politie naar hier, maar wij zijn er zeker van dat hij niets met de zaak te maken heeft. Hij moet er zijn ingeluisd en ik hoop dat hier snel duidelijkheid over komt", klinkt het.

Advocaat Geert Schouppe, die de belangen van Gustaaf zou verdedigen, wil niets kwijt. Hij wil in kader van het beroepsgeheim niets vertellen over de zaken die zijn cliënt ten laste worden gelegd.