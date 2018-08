Voormalig Catalaans minister ontmoet carnavalsgroep 't Reigert Rutger Lievens

28 augustus 2018

20u29 0 Aalst De voorbije carnaval voerde de losse carnavalsgroep 't Reigert een imitator van de Catalaanse president Carles Puigdemont op en dat is de Catalaanse regering in ballingschap niet ontgaan. De voormalige Catalaanse minister Meritxell Serret Aleu bracht een bezoek aan Aalst en ontmoette de carnavalisten van 't Reigert.

"Meritxell Serret was minister in de vorige Catalaanse regering en week samen met Carles Puigdemont uit naar Brussel", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Ze is op dit ogenblik, nu de Catalaanse autonomie hersteld is, hoofd van de officiële Catalaanse vertegenwoordiging in Europa."

De Catalaanse minister zegt dat de Aalstenaars het Catalaanse nieuws hebben gehaald. “De beelden over de carnavalsgroep waren in alle Catalaanse kranten en ook op de Catalaanse televisie te zien,” zegt Meritxell Serret. “We zijn als Catalanen zeer benieuwd naar het verhaal achter Aalst Carnaval en de carnavalsgroep die ons heeft uitgebeeld. Daarom kom ik graag naar Aalst.”

De carnavalisten legden het haar uit. “Onze losse groep is al vele jaren een vaste waarde in de stoet. We zijn er fier op dat we jaar na jaar de mensen aan het lachen krijgen en doen nadenken door spiritueel kort op de politieke en maatschappelijke bal te spelen. Dit jaar reden we president Puigdemont als lid van de Nief-Catalonsje Allianse door de straten”, klinkt het bij Bruno De Lathauwer van ’t Reigert. De carnavalisten overhandigden enkele van hun banners aan minister Serret.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en Vlaams parlementslid Karim Van Overmeire (N-VA) ontvingen de minister in ballingschap. “Carnaval draait doorgaans rond lokale thema’s maar met thema’s als dit komen we ook in de internationale pers. Zo bewijst ons Oilsjt eens te meer dat het soms een weireldstad is", zegt het Aalsters stadsbestuur.