Vooral hinder in Moorsel en Meldert door hevige regenval 25 mei 2018

Brandweerzone Aalst kreeg gisterenavond tussen 18 uur en 20 uur een pak oproepen binnen over wateroverlast. Vooral in Moorsel en Meldert was de overlast het grootste. Daar waren enkele wegen door de hevige regenval besmeurd met modder van akkerlanden. Dit was het geval in de Kempinnestraat in Meldert. Daar liep onder meer de parking van de Spar onder water en modder. De brandweer had hun handen vol om alles te verwijderen en de banen opnieuw schoon te maken. Bijna alle beschikbare teams waren bezig met wateroverlast. Tot slot zorgde de hevige regen ook voor kleine problemen in het centrum en enkele kelders die onder water liepen. (KBD)