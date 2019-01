Voor rechter wegens poging brandstichting aan tankstation Nele Dooms

16u14 0 Aalst Zelf herinnert hij er zich niets meer van, maar Marnix G. uit Aalst stond dinsdag voor de Dendermondse rechtbank wegens poging brandstichting.

Op 14 juli 2017 trok hij met een zelfgemaakte vlammenwerper naar tankstation Esso in Aalst. Met een aansteker en bus deodorant stuurde hij vlammen naar een net vol getankte bestelwagen. De chauffeurmerkte dat op, stapte meteen uit en kon G. overmeesteren en zo erger voorkomen. Dat gebeurde evenwel niet nadat G. zijn vlammenwerper eerst nog op de bestuurder had gericht.

De openbaar aanklager maakte de rechtbank duidelijk dat G. op dat ogenblik met psychologische problemen kampte en wierp op of internering niet beter zou zijn voor de man. Volgens zijn advocaat is dat niet nodig. “G. ging toen door een heel moeilijke periode van psychische problemen. Hij besefte zelfs niet wat er gebeurde”, vertelde zijn advocaat aan de rechter. “Hij is toen wel meteen in behandeling gegaan en is daar beter uitgekomen. Het gaat veel beter met hem.” De rechter velt vonnis op 26 februari.