Voor rechter wegens mishandeling dochtertje 17 mei 2018

02u34 0 Aalst Voor de Dendermondse rechter stond gisteren een vader terecht voor de mishandeling van zijn dochtertje. Peter A. (42) uit Aalst zou het kind mishandeld hebben van bij haar geboorte in 2011 tot in augustus van 2015.

Volgens de openbaar aanklager gebruikte de man "buitensporig geweld op het kind". Ook Annouk Segers, advocaat van de burgerlijke partij schetste zware feiten. "Het meisje werd bijvoorbeeld door haar vader geslagen met een ijzeren staaf en veiligheidsschoenen", klonk het. "Haar beentjes vertoonden vele blauwe plekken. Als iemand erom vroeg moest ze zeggen dat ze met haar fietsje gevallen was."





A. zou het kind ook opgesloten hebben in de kelder, haar haren hebben uitgetrokken en een handdoek in haar mond hebben gepropt. Zelf minimaliseerde hij de feiten. "Er waren spanningen rond haar eetgedrag", verklaarde hij. De advocaat van A. wees de ex-vrouw met de vinger. "Voor haar was de dochter van A. te veel in het gezin en zij vertelde allemaal leugens over de man. Er zijn geen objectieve bewijzen van de feiten", klonk het. Vonnis op 6 juni. (DND)