Voor rechter na verblijf in Keizershofhotel zonder betalen Nele Dooms

12 november 2018

18u24 0 Aalst Omdat ze samen enkele nachten verbleven in het Keizershofhotel in Aalst maar niet betaalden, stonden Samir D. (29) uit Ninove en zijn vriendin maandag voor de Dendermondse rechtbank. Er hangt D., die een goed gevuld strafblad heeft en zich ook voor enkele andere feiten moest verantwoorden, in totaal 5 jaar cel boven het hoofd.

Samir D. trok vorig jaar met zijn vriendin op hotel in Aalst. “We wisten niet waarheen, omdat we zowel met mijn ouders als haar ouders ruzie hadden”, zei D. daar maandag tegen de rechter over. “Ik maakte een afspraak met het Keizershofhotel om na de vierde nacht te betalen. Alleen begonnen ze al na de derde dag moeilijk te doen.”

Volgens de openbaar aanklager had D. zich dan ook niet aan het boekje gehouden. “Hij pleegde zelfs valsheid in geschrifte door op zijn inschrijvinsgformulier een fout rijksregisternummer te vermelden” zei procureur Pascal Persoons. “De man was gewoon bezig zijn eigen identiteit te verdoezelen om zich te verstoppen voor het gerecht. Hij stond op het punt elektronisch toezicht te moeten ondergaan. En hij hing een rookgordijn op om aan schuldeisers te ontsnappen. Deze man had wel degelijk niet te intentie om het hotel te betalen. Dit is puur profetariaat en moet streng bestraft worden.”

Volgens zijn advocaat had D. per ongeluk een fout geschreven in het rijksregisternummer. “De man had gewoon tijdig onderdak nodig en wist dat na de vierde dag zijn loon gestort zou zijn. Dan wilde hij betalen, maar zover is het nooit gekomen”, klink het. “In ruil is hij via sociale media aan de schandpaal genageld omdat het hotel beelden van hem op facebook deelde.”

De openbaar aanklager vorderde voor deze feiten in totaal 3 jaar cel. Bovendien werd ook nog eens 2 jaar cel geëist voor D. wegens verkeersagressie. Nadat een chauffeur met de lichten naar hem geknipperd had, was D. boos uit zijn wagen gestapt en bedreigde hij zijn slachtoffer met een baseballknuppel. Het slachtoffer bleek een agent in burger te zijn.

Het strafblad van D. telt al 28 veroordelingen voor de politierechtbank en 4 correctionele. In totaal liep hij in het verleden al 51 maanden cel op. Vonnis op 10 december.