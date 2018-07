Voor rechter na dreigen met openen gaskraan 12 juli 2018

02u47 0

Frank D.S. (52) uit Aalst moest zich gisteren voor de Dendermondse rechter verantwoorden omdat hij zijn eigen moeder bedreigde. Hij draaide op een avond verschillende keren de gaskraan open, nadat hij ruzie had gekregen met de vrouw. D.S. was dronken thuisgekomen van een cafébezoek en kreeg een woordenwisseling met zijn moeder. De vrouw draaide een paar keer de gaskraan weer dicht, maar was zo bang dat ze de politie opbelde. "De man heeft psychologische begeleiding nodig", meent de openbaar aanklager. Die vorderde tien maanden cel met voorwaarden. D.S. had zijn eigen versie van het verhaal. "Mijn cliënt heeft de gaskraan niet met opzet open gezet", vertelde zijn advocaat aan de rechter. "Hij had het gasvuur opgezet om zijn eten op te warmen en kreeg ruzie met zijn moeder. Daarop liep hij weg, naar boven en vergat daarbij de gaskraan weer dicht te draaien. Maar dat was niet moedwillig." D.S. ontkende niet dat hij een alcoholprobleem had. "Maar ik ben ondertussen al in therapie voor dit probleem, bij de Zoete Nood Gods in Lede", zei hij. "Dat evolueert erg positief."





De rechter velt vonnis op 12 september. (DND)