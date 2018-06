Voor de echte voetbalfan: motorkap in Belgische driekleur 23 juni 2018

De Rode Duivels-fans die er echt willen voor gaan, vergeten maar beter de spiegelhoesjes, en gaan voor een 'coating' in Belgische driekleur op hun auto.





Spiegelhoesjes die richtingaanwijzers bedekken kunnen je een boete van 58 euro opleveren en dus bedachten Dries Dumoulin van P1 Coatings uit Stekene en Bram Eeckhout van de gelijknamige carrosserie in Aalst een alternatief. "Klanten die een extra beschermlaag tegen steenslag willen op hun auto, of hun auto in een ander kleurtje willen zetten, kloppen nu al bij ons aan. Wij spuiten die beschermlaag erop en die is er makkelijk weer af te halen zonder dat de auto beschadigd wordt. Het helpt ook tegen vandalisme, de originele lak wordt beschermd", klinkt het.





Trend uit Qatar

"Het is een trend die ontstaan is in Qatar, waar ze hun auto wilden beschermen tegen woestijnzand met een beschermlaag, en die trend is nu overgewaaid naar ons land", aldus de ondernemers die slim inspelen op de Rode Duivels-gekte die het land stilaan in de ban houdt. Nu de spiegelhoesjes niet mogen van de politie kan je de Belgische driekleur als 'coating' op de spiegels laten aanbrengen. Het is wel duurder dan de spiegelhoesjes die je op internet vindt voor 3 euro.





350 euro

"Voor de twee spiegels kost dat 175 euro. Een Belgische vlag op de motorkap kost 350 euro. De volledige auto in drie kleuren, dat zou 2.600 euro kosten", zegt Dries Dumoulin.





Meer informatie is terug te vinden op www.p1coatings.com.





