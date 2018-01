Vonk reikt Sjalotje uit 02u39 0

Vonk, de Aalsterse jeugdraad, organiseert op 23 februari om 20.30 uur haar nieuwjaarsdrink in De Gendarmerie in de Denderstraat. De jeugd verkiest er haar 'meest verdienstelijke persoon of vereniging van 2017'. "Vonk trakteert om het nieuwe jaar in te zetten, er zullen gratis drankjes zijn en inkom is ook gratis. De winnaars van onze verkiezingsenquête winnen een jaar gratis Cinema of een interrailticket. Meedoen kan nog via nl.surveymonkey.com/r/7CQHZY8. Er is ook de uitreiking van het Sjalotje aan de meest verdienstelijke jongere of vereniging van 2017", aldus de organisator. Stemmen voor de meest verdienstelijke jongere of jeugdvereniging kan nog tot en met 16 februari via goo.gl/mw9gwy.





(RLA)